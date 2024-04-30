Стала известна судьба мотоцикла арестованного замминистра обороны Иванова

Замминистра обороны Иванов в 2022 году переоформил спортивный мотоцикл на отца

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о коррупции, переоформил спортивный мотоцикл MV Agusta на отца. Об этом сообщило РИА Новости.

Агентство отследило судьбу транспортного средства по открытым данным. Как стало известно, мотоцикл появился у Иванова в 2019 году. Стоимость транспортного средства оценивается в 1,1 — 1,5 миллиона рублей.

В 2022 году хозяином мотоцикла стал человек, чьи данные полностью совпадают с именем отца замминистра — Иванова Вадима Геннадьевича. Было транспортное средство продано или подарено, неизвестно.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Генералу предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

