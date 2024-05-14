Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки. У него нашли золотые монеты и более 100 миллионов рублей

Дома у арестованного кадровика Минобороны Кузнецова нашли более 100 миллионов

В доме начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, об аресте которого стало известно ранее, прошли обыски. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В ходе осмотра помещений дома Кузнецова нашли крупную сумму денег в разных валютах. Помимо этого, по месту фактического проживания и регистрации чиновника обнаружили золотые монеты и предметы роскоши, среди которых были коллекционные часы.

более 100 миллионов рублей обнаружили у арестованного начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова в разных валютах

Кузнецова арестовали по обвинению во взятке

Накануне источники в правоохранительных органах сообщили, что начальник Главного управления кадров Министерства обороны задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. Известно, что расследованием дела занялось Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ.

Затем стало известно, что следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с просьбой арестовать генерал-лейтенанта. В карточке на сайте суда указывалось, что материалы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу поступили 13 мая, судебное заседание состоялось в тот же день.

Юрий Кузнецов Кадр: Министерство обороны Российской Федерации

Позднее близкий к следствию источник сообщил, что суд арестовал Кузнецова. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с 2001 по 2023 год подозреваемый, будучи главой 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, получил взятку в особо крупном размере от коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу». По данной статье генерал-лейтенанту грозит до 15 лет колонии.

Ранее по той же статье задержали заместителя министра обороны России

23 апреля на рабочем месте был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. На следующий день его отстранили от занимаемой должности. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Чиновнику предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Вину он не признал.

Известно, что Иванов проживал в роскошном особняке в клубном коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе за миллиард рублей. Элитная недвижимость фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания замминистра. Помимо этого за время своей карьеры в министерстве Иванов приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Также супруги ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл. В коллекции, насчитывающей более десятка машин, был и раритетный ЗиС.

При этом, согласно декларациям, доходы супруги Иванова были в разы выше мужа. Так в 2018 году она заработала 123,1 миллиона рублей (что в 17 раз превысило доход предыдущего года), когда Иванов — лишь 13,5 миллиона рублей.