Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

Chevrolet и Mercedes арестованного замглавы МО РФ Иванова перешли экс-жене

Арестованный по обвинению в коррупции замминистра обороны России Тимур Иванов переоформил на бывшую жену два дорогих автомобиля, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.

Причем машины за миллионы рублей отошли экс-супруге уже после их развода — в феврале 2023 года.

Два автомобиля суммарно стоят более 10 миллионов рублей

Два автомобиля, о которых идет речь, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса — были указаны в декларации об имуществе заместителя министра обороны Иванова за 2019 год. Однако, как указывает агентство со ссылкой на данные ГИБДД и сервиса «Авто.ру», их владелец сменился 17 февраля 2023 года. С того дня собственником значится «И**** С****А**** 19.09.1973». Инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова Светланы.

Указывается, что на момент переоформления супруги уже оформили развод.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стоимость внедорожника Chevrolet Suburban 2017 года выпуска (аналогичного тому, что принадлежал Иванову) составляет около 4,5 миллиона рублей. Он может разгоняться до скорости 234 километра в час.

Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC, выпущенный в 2019 году, стоит от 6 миллионов до 8 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Может разгоняться до 237 километров в час. За этой машиной, зарегистрированной на Иванову, числятся два неоплаченных штрафа за превышение скорости на сумму 1,5 тысячи рублей, причем выписаны они несколько дней назад — 27 апреля.

Также агентство выяснило, что номер той категории, который оформлен на этот Mercedes-Benz, можно купить за 55 тысяч рублей.

Ранее Иванов переоформил на отца мотоцикл

В 2022 году Тимур Иванов также переоформил на отца спортивный мотоцикл MV Agusta. Он также значился в декларации за 2019 год. Согласно данным на сервисе AvtoFace, мотоцикл 2018 года выпуска принадлежал человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Иванова, он находился во владении с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года. Затем у мотоцикла появился новый владелец, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными отца замминистра — Иванова Вадима Геннадьевича.

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Модель MV Agusta Brutale Dragster 800 2018 года выпуска, которой владел Иванов, может разгоняться до 245 километров в час. Его стоимость варьируется от 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Также Вадим Иванов значится учредителем и гендиректором компании «Кристалл Девелопмент». Ее учредителем является и Светлана Иванова.

Иванова уже отстранили и убрали его данные с сайта Минобороны

Ранее сообщалось, что данные Тимура Иванова исчезли с официального сайта Минобороны России. Они перестали отображаться во вкладке с руководством ведомства. До этого карточка арестованного Иванова была доступна на странице с заместителями.

Министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя на следующий день после задержания, 24 апреля. «Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы "заместитель министра обороны Российской Федерации"», — указывалось в документе.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.