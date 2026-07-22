Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 22 июля 2026 (обновлено: 20:23, 22 июля 2026)Россия

Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо отпусков. Заместитель Белоусова улыбнулся и одобрил

Володин предложил Минобороны провести военные сборы для депутатов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов военные сборы в период парламентских отпусков. Инициатива прозвучала на пленарном заседании нижней палаты парламента, а присутствовавший в зале заместитель министра обороны Андрея Белоусова улыбнулся и одобрил.

Володин предложил заменить отпуск военными сборами

С инициативой председатель Госдумы выступил во время обсуждения законопроекта, связанного с военной службой. В своей речи отметил, что, несмотря на формально начинающийся период отпусков, у политиков их фактически не бывает. Спикер обратился к присутствовавшему на заседании заместителю министра обороны Виктору Горемыкину с предложением проработать вопрос о проведении таких сборов, чтобы парламентарии были ближе к Вооруженным силам, лучше понимали принципы их строительства и работы. «А мы списки подготовим», — добавил он.

По его мнению, такие сборы можно проводить вместо отпусков депутатов. Политик подчеркнул, что это поможет парламентариям более ответственно подходить к рассмотрению законопроектов, касающихся армии и обороны. Он также отметил, что далеко не все депутаты проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность.

Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Не все же проходили и службу в Вооруженных силах и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается

Вячеслав Володинпредседатель Государственной Думы

Во время заседания депутаты ГД также приняли закон, уточняющий перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Минобороны заявили, что готовы проработать инициативу

На предложение Володина ответил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал армии Виктор Горемыкин. «В части, касающейся сборов, мы обязательно спланируем, согласуем по датам, по времени и по характеру даже этих сборов», — сказал генерал армии, после чего улыбнулся. Видеозапись этой части заседания опубликовал Telegram-канал «МИГ России».

После этого Володин поблагодарил Горемыкина, а тот в свою очередь ответил взаимной благодарностью.

В Госдуме заявили, что депутаты должны понимать, как устроена армия

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев поддержал инициативу председателя нижней палаты парламента. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что многие депутаты никогда не проходили военную службу, хотя участвуют в принятии законов, касающихся Вооруженных сил, статуса военнослужащих и мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Очень много депутатов, которые в армии не служили вообще. Нам приходится принимать законы, связанные с Вооруженными силами и со статусом военнослужащих. Мы должны понимать, что такое служба в армии и так далее. Обязательно должны быть сборы

Виктор Соболевдепутат Госдумы

По мнению депутата, участие в таких сборах должно быть обязательным для тех парламентариев, которые не имеют опыта военной службы. Он отметил, что многие из них практически не знакомы с устройством армии, но при этом участвуют в дискуссиях по вопросам Вооруженных сил и специальной военной операции. По словам Соболева, депутаты должны хотя бы на теоретическом уровне понимать принципы организации армии и ее дальнейшего развития, чтобы более качественно принимать решения в сфере обороны.

Материалы по теме:
Военные сборы для находящихся в запасе в 2026 году: кого могут призвать из запаса, где проходят, что взять с собой
Военные сборы для находящихся в запасе в 2026 году:кого могут призвать из запаса, где проходят, что взять с собой
17 декабря 2025
«Гибридная война будет обостряться» Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
«Гибридная война будет обостряться»Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
9 января 2026

В России уже проводили сборы для резервистов

Ранее военные сборы начали проходить для резервистов. В январе Минобороны сообщило о начале их подготовки на полигонах Южного военного округа. Участников обучают тактической и огневой подготовке, противодействию беспилотникам, тактической медицине и взаимодействию в составе мобильных групп. Инструкторами выступают военнослужащие с боевым опытом.

В ведомстве поясняли, что резервисты сохраняют статус гражданских лиц, продолжают сохранять за собой рабочее место, имеют компенсацию среднего заработка и не привлекаются к участию в специальной военной операции. Они выполняют задачи по защите объектов жизнеобеспечения в своих регионах, а продолжительность сборов может достигать двух месяцев. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военную подготовку расширяют и в российских школах

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который изучают школьники с 6 по 11 класс, около 20 процентов учебного времени будет посвящено начальной военной подготовке. Программа предусматривает изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.

Кроме того, министр рассказал, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Для него уже отобраны 83 героя, включая участников специальной военной операции, о которых планируется снять документальные фильмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    В России сравнили удары по Ялте с разрушениями в Великую Отечественную войну
    Названы обязательные элементы завтрака пожилых людей
    В Европе обрушились на Каллас из-за резкого заявления о России
    Зеленский рассказал о новом разговоре со спецпосланниками Трампа
    Жители российского города пожаловались на запах «говна и преисподней»
    Назначена дата суда над Мадуро
    Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо отпусков. Заместитель Белоусова улыбнулся и одобрил
    Пассажирка круизного лайнера получила травму промежности и была эвакуирована с корабля
    Стало известно об угрозах Зеленскому из-за конфликта в военном руководстве Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok