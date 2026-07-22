Володин предложил Минобороны провести военные сборы для депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов военные сборы в период парламентских отпусков. Инициатива прозвучала на пленарном заседании нижней палаты парламента, а присутствовавший в зале заместитель министра обороны Андрея Белоусова улыбнулся и одобрил.

Володин предложил заменить отпуск военными сборами

С инициативой председатель Госдумы выступил во время обсуждения законопроекта, связанного с военной службой. В своей речи отметил, что, несмотря на формально начинающийся период отпусков, у политиков их фактически не бывает. Спикер обратился к присутствовавшему на заседании заместителю министра обороны Виктору Горемыкину с предложением проработать вопрос о проведении таких сборов, чтобы парламентарии были ближе к Вооруженным силам, лучше понимали принципы их строительства и работы. «А мы списки подготовим», — добавил он.

По его мнению, такие сборы можно проводить вместо отпусков депутатов. Политик подчеркнул, что это поможет парламентариям более ответственно подходить к рассмотрению законопроектов, касающихся армии и обороны. Он также отметил, что далеко не все депутаты проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность.

Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Не все же проходили и службу в Вооруженных силах и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Во время заседания депутаты ГД также приняли закон, уточняющий перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Минобороны заявили, что готовы проработать инициативу

На предложение Володина ответил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал армии Виктор Горемыкин. «В части, касающейся сборов, мы обязательно спланируем, согласуем по датам, по времени и по характеру даже этих сборов», — сказал генерал армии, после чего улыбнулся. Видеозапись этой части заседания опубликовал Telegram-канал «МИГ России».

После этого Володин поблагодарил Горемыкина, а тот в свою очередь ответил взаимной благодарностью.

В Госдуме заявили, что депутаты должны понимать, как устроена армия

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев поддержал инициативу председателя нижней палаты парламента. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что многие депутаты никогда не проходили военную службу, хотя участвуют в принятии законов, касающихся Вооруженных сил, статуса военнослужащих и мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Очень много депутатов, которые в армии не служили вообще. Нам приходится принимать законы, связанные с Вооруженными силами и со статусом военнослужащих. Мы должны понимать, что такое служба в армии и так далее. Обязательно должны быть сборы Виктор Соболев депутат Госдумы

По мнению депутата, участие в таких сборах должно быть обязательным для тех парламентариев, которые не имеют опыта военной службы. Он отметил, что многие из них практически не знакомы с устройством армии, но при этом участвуют в дискуссиях по вопросам Вооруженных сил и специальной военной операции. По словам Соболева, депутаты должны хотя бы на теоретическом уровне понимать принципы организации армии и ее дальнейшего развития, чтобы более качественно принимать решения в сфере обороны.

В России уже проводили сборы для резервистов

Ранее военные сборы начали проходить для резервистов. В январе Минобороны сообщило о начале их подготовки на полигонах Южного военного округа. Участников обучают тактической и огневой подготовке, противодействию беспилотникам, тактической медицине и взаимодействию в составе мобильных групп. Инструкторами выступают военнослужащие с боевым опытом.

В ведомстве поясняли, что резервисты сохраняют статус гражданских лиц, продолжают сохранять за собой рабочее место, имеют компенсацию среднего заработка и не привлекаются к участию в специальной военной операции. Они выполняют задачи по защите объектов жизнеобеспечения в своих регионах, а продолжительность сборов может достигать двух месяцев. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военную подготовку расширяют и в российских школах

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который изучают школьники с 6 по 11 класс, около 20 процентов учебного времени будет посвящено начальной военной подготовке. Программа предусматривает изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.

Кроме того, министр рассказал, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Для него уже отобраны 83 героя, включая участников специальной военной операции, о которых планируется снять документальные фильмы.