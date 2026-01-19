Минобороны начало готовить резервистов для отражения атак ВСУ. Чему учат бойцов и как их будут использовать?

Минобороны России сообщило о сборах резервистов на полигоне ЮВО

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) проходят сборы по подготовке резервистов. Об этом сообщило Минобороны России.

Бойцов готовят к охране и обороне критической инфраструктуры. Основное внимание учебная программа уделяет тактической и огневой подготовке с применением турелей из пулеметов, установленных на мотовездеходах. У участников сборов вырабатывают навыки по противодействию беспилотникам и другим возможным угрозам, по тактической медицине, основам топографии и координации между группами.

Каждый из резервистов обязан работать как с автоматом, так и быть взаимозаменяемым за турелью инструктор МО РФ

Условия занятий максимально приближены к реальным. Инструкторами стали военнослужащие с боевым опытом. В дальнейшем из резервистов могут формировать мобильные огневые группы.

Резервисты не являются военнослужащими

Главное отличие резервистов от контрактников заключается в том, что первые не являются военнослужащими и обладают всеми правами гражданских лиц. Они совмещают пребывание в резерве с основной работой, пояснили в Минобороны. По той же причине резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции (СВО). Они выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения исключительно на территории своего региона.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Максимальная продолжительность сборов — два месяца. На это время за работником закрепляется место на основной работе, а военное ведомство компенсирует средний заработок резервиста. Кроме того, участникам сборов положены выплаты по воинскому званию и должности, на которую их временно назначили.

Путин подписал закон о резервистах после их появления

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года. В Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Сообщалось о планах создать мобильные группы по три человека — водитель, пулеметчик и старший экипажа.

Telegram-канал Mash писал, что число резервистов, задействованных на охране энергообъектов в России, достигло пяти тысяч. Изначально среди добровольцев было больше мужчин с опытом работы в силовых ведомствах, но затем подтянулись и обычные граждане.

Фото: РИА Новости

Однако первые боевые отряды резервистов появились еще раньше. 12 сентября 2024 года Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии контртеррористической операции для решения задач, которые в настоящее время возникают. В апреле 2025 года в Калининградской области создали мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников. Подразделение получило название «Боевой армейский резерв БАРС 39».