Стало известно о планах призвать несколько тысяч резервистов на критически важные объекты

Около 4000 резервистов планируют призвать для обороны критически важных объектов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что первые добровольческие отряды начали формировать на базе подразделений «Барс». На данный момент формирования созданы в Нижегородской и Ленинградской областях.

Резервисты пройдут ускоренное обучение, после чего заступят на службу в своих регионах. Планируется создать мобильные группы по три человека, в которых будут водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам. Тройки вооружат современным оборудованием для сбития дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 ноября сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Между тем на эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.