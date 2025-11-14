Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 14 ноября 2025Россия

Стало известно о планах призвать несколько тысяч резервистов на критически важные объекты

Mash: Около 4000 резервистов планируют призвать на критически важные объекты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 4000 резервистов планируют призвать для обороны критически важных объектов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что первые добровольческие отряды начали формировать на базе подразделений «Барс». На данный момент формирования созданы в Нижегородской и Ленинградской областях.

Резервисты пройдут ускоренное обучение, после чего заступят на службу в своих регионах. Планируется создать мобильные группы по три человека, в которых будут водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам. Тройки вооружат современным оборудованием для сбития дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 ноября сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Между тем на эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Москвичам раскрыли причину необычного утреннего неба

    Врач предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки

    Президент Польши предложил запретить Коммунистическую партию

    Тренер сборной Португалии высказался об удалении Роналду в матче квалификации ЧМ-2026

    Текущие магнитные бури приблизились к рекорду

    Стало известно о планах призвать несколько тысяч резервистов на критически важные объекты

    На Западе назвали преимущество поражения Украины

    МАГАТЭ захотело срочно проверить состояние ядерных объектов Ирана

    На Александра Серова подали в суд из-за детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости