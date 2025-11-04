Путин подписал новый закон о резервистах

Путин подписал закон о сборе резервистов для защиты инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет направлять резервистов на сборы для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

«Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов», — говорится в документе.

Отмечается, что на резервистов будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты будут служить не только в своем регионе. По словам депутата, служба в пределах своего региона будет иметь приоритет. При этом в законопроекте нет прямого запрета на привлечение резервистов за пределами их региона проживания.