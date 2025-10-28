В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

Депутат Госдумы Картаполов: Резервисты не будут служить только в своем регионе

Резервисты не будут служить только в своем регионе, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет «Коммерсант».

«В законопроекте о привлечении резервистов к защите стратегически важных объектов не указано, что служба будет вестись ими исключительно на территории своего региона», — разъяснил он.

По словам депутата, служба в пределах своего региона будет иметь приоритет. При этом в законопроекте нет прямого запрета на привлечение резервистов за пределами их региона проживания.

Ранее Госдума во втором и в третьем, окончательном чтении, приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов.