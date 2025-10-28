Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 28 октября 2025Мир

В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

Депутат Госдумы Картаполов: Резервисты не будут служить только в своем регионе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Резервисты не будут служить только в своем регионе, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет «Коммерсант».

«В законопроекте о привлечении резервистов к защите стратегически важных объектов не указано, что служба будет вестись ими исключительно на территории своего региона», — разъяснил он.

По словам депутата, служба в пределах своего региона будет иметь приоритет. При этом в законопроекте нет прямого запрета на привлечение резервистов за пределами их региона проживания.

Ранее Госдума во втором и в третьем, окончательном чтении, приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости