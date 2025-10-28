Россия
Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Государственная Дума во втором и в третьем, окончательном чтении, приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый документ на основании указа президента разрешает привлекать граждан, которые заключили контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил (ВС) России, к охране важных объектов.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании добровольческих формирований, которые усилят защиту важных объектов.

24 октября правительство внесло в Госдуму законопроект о привлечении резервистов к защите важных объектов. В настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно лишь в период мобилизации или военного времени. Как пояснял заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский, главным отличием резервистов от контрактников является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы. По его словам, резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.

