В ГД внесли законопроект о привлечении резервистов к защите важных объектов

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект о привлечении россиян, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил (ВС) РФ, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Документ опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности ГД.

В соответствии с документом, разработанным Минобороны, резервистов можно будет направлять на «специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ».

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно лишь в период мобилизации или военного времени. Новые нормы позволят применять их в мирное время.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский объяснил разницу между резервистами и контрактниками. Он указал, что основным отличием является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы.