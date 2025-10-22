Россия
В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

Представитель Генштаба Цимлянский назвал отличие резервистов от контрактников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Главным отличием резервистов от контрактников является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о законопроекте, подготовленном Минобороны, который предусматривает возможность направления резервистов на сборы для защиты объектов на территории своего региона.

«Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Нижнего Тагила начали урезать выплаты семьям участников специальной военной операции (СВО). Речь идет о троих жителях города, которые заключили контракты с Минобороны и отправились в зону боевых действий.

