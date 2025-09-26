Россия
В российском регионе начали урезать выплаты семьям бойцов СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Нижнего Тагила начали урезать выплаты семьям участников специальной военной операции (СВО). Сразу о нескольких таких случаях сообщает «Информационное агентство Нижнего Тагила».

Речь идет о троих жителях города, которые заключили контракты с Минобороны и отправились в зону боевых действий. Их семьи вместо положенных 100 тысяч рублей получили всего по 20 тысяч рублей. После этого родственники бойцов обратились в органы прокуратуры.

Добиться начисления недостающей суммы надзорное ведомство смогло только в судебном порядке. После вступления решения суда в законную силу семьям военнослужащих перевели в общей сумме 240 тысяч рублей.

Ранее в Курской области лишили выплат многодетную мать, которая вышла замуж за бойца СВО за несколько дней перед его отправкой на фронт. Суд признал заключенный брак фиктивным, прокуратуре удалось доказать, что супруги не вели совместного хозяйства.

