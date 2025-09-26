Россия
Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

В Курской области суд аннулировал фиктивный брак с не вернувшимся с СВО бойцом
В Курской области стремительно вышедшую замуж за ушедшего на специальную военную операцию (СВО) на Украине россиянина многодетную мать лишили выплат. Их брак признали фиктивным и аннулировали, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, свадьба состоялась за несколько дней до отправки мужчины на фронт. До этого пара была знакома, но не состояла в отношениях. Как выяснилось в суде, мужчина лишь периодически помогал соседке по хозяйству за символическую плату. Более того, россиянка до сих пор живет с другим мужчиной, с которым воспитывает троих детей.

О том, что россиянин успел жениться до ухода на СВО родственники узнали только когда, получили известия с фронта, что солдат уже не вернется. Брат военнослужащего добился аннулирования брака через суд.

Ранее сообщалось о жительнице Нижневартовска, которая заключала браки с бойцами СВО ради выплат. Сейчас она и другие участницы преступной группы находятся под стражей.

