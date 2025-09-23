Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

СК нашел новые эпизоды мошенничества у заключавших фиктивные браки с бойцами СВО

В деле преступной группы, которая промышляла хищением денег у бойцов специальной военной операции (СВО) через фиктивные браки в Нижневартовске, появились новые эпизоды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО)- Югре.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год главная фигурантка дела обманула еще четверых жителей города. Она специально подыскивала людей, у которых были долги по коммунальным услугам, а затем предлагала им помощь в продаже их квартир и покупке новых. В результате собственники оказывались в помещениях, которые стоили намного дешевле их прежнего жилья. При этом разницу женщина забирала себе. Теперь эти два дела объединены в одно производство.

Ранее Нижневартовский городской суд продлил срок содержания под стражей для пятерых участниц преступной группы. По данным следствия, они обманом заставляли одиноких мужчин из Нижневартовска подписывать контракты о службе в зоне СВО и заключали с ними фиктивные браки для дальнейшего получения всех причитающихся им выплат.

Сумма ущерба от действий злоумышленниц составила 30 миллионов рублей.

