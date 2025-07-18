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17:21, 18 июля 2025Силовые структуры

Пятеро россиян пойдут под суд из-за свадеб с участниками СВО

В ХМАО заключившие фиктивные браки с участниками СВО ради выплат пойдут под суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пятеро жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пойдут под суд за то, что заключили фиктивные браки с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пятеро фигурантов обвиняются по статье о создании организованной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере. Сейчас следователи устанавливают детали преступной схемы и других соучастников.

По информации следствия, при заключении контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) России при проведении СВО, граждан обманным путем заставляли заключать фиктивные браки для дальнейшего получения всех причитающихся выплат. Потерпевшими признаны участники спецоперации и члены их семей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали экстремиста на его собственной свадьбе.

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