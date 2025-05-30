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16:11, 30 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе раскрыли зарабатывающую на СВО «черную вдову»

В Нижневартовске аферистка отправила 4 мужей на СВО ради выплат за их гибель
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижневартовске правоохранительные органы раскрыли криминальную схему, придуманную «черной вдовой», зарабатывающей на выплатах за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 23 мая возбуждено уголовное дело против аферистки и ее сообщников, среди которых есть полицейский. Он находил в ведомственных базах одиночек с судимостями и зависимостями. Женщина знакомилась с ними, женила и потом убеждала заключить контракт с Минобороны. После новоиспеченный муж отправлялся на СВО. Четверо мужчин не вернулись с боевых действий, а участники банды получили выплаты за них.

Следователи предполагают, что жертвами «черной вдовы» могли стать семеро, но пока установлено четверо.

Сотрудники собственной безопасности управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре проводят проверку в отношении действующего сотрудника полиции Нижневартовска. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в ЛНР полицейские задержали жителя Молодогвардейска, который обманом похитил пожертвования участникам СВО.

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