Мошенник похитил пожертвования бойцам СВО

МВД: Житель Молодогвардейска похитил 400 тыс руб, пожертвованные бойцам СВО

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские задержали жителя Молодогвардейска, который обманом похитил пожертвования участникам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Об афере узнала жительница Свердловской области, которая в соцсетях наткнулась на объявление о сборе денежных средств для бойцов на передовой. Она перевела по указанным реквизитам 15 тысяч рублей, однако не получила подтверждения того, что деньги направлены по назначению. Администратор сообщества, где было опубликовано объявление, заблокировал группу. После этого россиянка обратилась в полицию с заявлением.

В результате оперативных мероприятий силовики вышли на мужчину 1994 года рождения, который придумал криминальную схему. По предварительным данным, он выманил у граждан свыше 400 тысяч рублей.

На допросе аферист признался и заявил, что на мошенничество его толкнули финансовые трудности. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд приговорил к условному сроку 34-летнюю разведенную жительницу поселка Стрелка, которая выдавала себя за вдову участника СВО, чтобы получить выплаты.

