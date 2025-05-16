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11:55, 16 мая 2025Силовые структуры

Разведенная россиянка выдала себя за вдову участника СВО и была осуждена

В Красноярске выдававшей себя за вдову участника СВО женщине дали условный срок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил к условному сроку 34-летнюю разведенную жительницу поселка Стрелка, которая выдавала себя за вдову участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-rканал «Борус. Люди».

По данным канала, фигурантка находилась с мужем в разводе с 2014 года. В 2022 году он попал в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Летом 2023 года он погиб. После этого женщина решила заработать на трагедии. Она принесла в военкомат документы, подтверждающие их брак. На основе них она получила почти 3,5 миллиона рублей в качестве выплат, рассчитанных на близких родственников и членов семей не вернувшихся из зоны СВО. Во время изучения архивов было найдено заявление о разводе пары и на выплату алиментов.

Женщина признана виновной по статье о мошенничестве. Во время заседания она раскаялась. Она рассказала, что не имела злого умысла. По ее словам, бывший муж до самого конца называл ее женой. Фигурантка заявила, что решила, раз госучреждения сообщают ей о выплатах, то ее брак с пострадавшим является действительным. Она отметила, что информацию о выплатах госучреждения сообщали ей как супруге. Подсудимая отметила, что вернула полученные деньги. Таким образом, она получила 4,5 года условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал одного из организаторов обмана участников специальной военной операции (СВО) в столичном аэропорту Шереметьево. До этого, по делу о мошенничестве в Шереметьево было арестовано 23 человека, среди которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России.

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