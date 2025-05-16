ТАСС: Организатора обмана участников СВО в аэропорту Шереметьево арестовали

Басманный районный суд Москвы арестовал одного из организаторов обмана участников специальной военной операции (СВО) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Боглаева Дмитрия Андреевича», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Боглаеву предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). По версии следствия, он курировал «попрошаек».

Ранее по делу о мошенничестве в Шереметьево было арестовано 23 человека, среди которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России. Им вменяется организация преступного сообщества, кражи, мошенничество.