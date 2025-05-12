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16:51, 12 мая 2025Силовые структуры

В ходе расследования обмана участников СВО в аэропорту Шереметьево вскрылись новые детали

РГ: Таксисты при обмане бойцов СВО в Шереметьево завышали оплату до 130 тыс. руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Полиция арестовала более 20 человек по делу об обмане ветеранов СВО в аэропорту

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в аэропорту Шереметьево, жертвами которого становились участники специальной военной операции (СВО), вскрылись новые детали. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Таксисты первоначально предлагали военнослужащим проезд по стандартному тарифу в одну-две тысячи рублей, однако после поездки оплата завышалась в несколько раз. Сумма доходила до 70 или 90 тысяч рублей, а порой и до 130 тысяч рублей. Тем, кто отказывался платить, высказывали угрозы и силой вымогали у них деньги. Также бойцов СВО обкрадывали после того, как мошенники предлагали им выпить.

В настоящее время по делу о мошенничестве в Шереметьево арестовано 23 человека, среди которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России. Им вменяется организация преступного сообщества, кражи, мошенничество.

Полицейские помогали таксистам с поиском потенциальных жертв, а оперуполномоченный того же подразделения незаконно отказывал обманутым участникам СВО в возбуждении уголовных дел.

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