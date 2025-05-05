Трое полицейских помогали таксистам обманывать участников СВО в московском аэропорту

МВД: Трое полицейских уличены в обмане участников СВО в аэропорту Шереметьево

Трое полицейских уличены в мошенничестве, жертвами которого стали участники специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В октябре 2024 года поступила оперативная информация о действующей в аэропорту преступной группировке таксистов, которая обманом похищает у военнослужащих денежные средства. Перевозчики многократно завышали тарифы за проезд, занимались кражами и вымогательством. В результате оперативных мероприятий ФСБ и управления собственной безопасности МВД была установлена причастность к криминальной схеме двоих полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево, которые помогали таксистам с поиском потенциальных жертв, а также оперуполномоченного того же подразделения, который незаконно отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

В ходе расследования установлены организаторы преступной группировки, против которых возбуждены девять уголовных дел по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Они арестованы.

Также проводится служебная проверка по поручению руководства управления на транспорте МВД по ЦФО для установления причин, условий и роли должностных лиц линейного управления.

По делу проходят 16 человек, включая главаря банды Алексея Кабочкина. Им вменяется 18 эпизодов преступлений. Большинство обвинений связано с многократными превышениями счетов за такси: за поездку, которая стоила 2 тысячи рублей, у участника СВО могли забрать 90 тысяч. Денежные средства участники преступного сообщества принимали наличными или через банковский перевод. К тем, кто пытался отказаться от уплаты, применялась угроза физического воздействия.