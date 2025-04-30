Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 30 апреля 2025Силовые структуры

В России суд арестовал фигурантов по делу о хищении денег у участников СВО

В Москве арестовали шесть фигурантов за кражу денег у участников СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве арестовали шесть фигурантов за кражу денег у участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, они были участниками преступного сообщества, которое с помощью краж, вымогательства и мошеннических действий совершало хищение денег у участников специальной военной операции (СВО), прибывающих в аэропорт Шереметьево.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство в отношении шестерых фигурантов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что под Москвой мужчина избил волонтера спецоперации и заявил о ненависти к СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Симоньян рассказала о молитвах за Кеосаяна и чуть не заплакала

    Продюсер предрек забвение Лободе и Брежневой

    Составлен топ-10 лучших санаториев средней полосы России

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости