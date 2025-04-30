В России суд арестовал фигурантов по делу о хищении денег у участников СВО

В Москве арестовали шесть фигурантов за кражу денег у участников СВО

В Москве арестовали шесть фигурантов за кражу денег у участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, они были участниками преступного сообщества, которое с помощью краж, вымогательства и мошеннических действий совершало хищение денег у участников специальной военной операции (СВО), прибывающих в аэропорт Шереметьево.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство в отношении шестерых фигурантов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что под Москвой мужчина избил волонтера спецоперации и заявил о ненависти к СВО.