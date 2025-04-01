Под Москвой мужчина избил волонтера спецоперации и заявил о ненависти к СВО

В Подмосковье мужчина избил волонтера спецоперации и заявил о ненависти к СВО

В подмосковных Мытищах мужчина избил волонтера специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Readovka в Telegram.

По словам пострадавшей, она встретила двоих мужчин в подъезде во время отгрузки коробок в зону боевых действий. Один из неизвестных стал оскорблять ее и заявил: «Я ненавижу СВО». Затем он набросился на россиянку.

На помощь подоспела племянница волонтера — мужчина ударил и ее, а затем сцепился с заступившимся за девушек соседом. После этого злоумышленник скрылся, его ищут. У пострадавших зафиксировали травмы, девочку госпитализировали. Волонтер и ее племянница написали заявления в полицию.

Ранее в Новом Уренгое толпа мигрантов избила дочь бойца СВО. На нее напали сразу семь человек, причем этот случай был не первым подобным инцидентом. Осветившие случившееся общественники заподозрили иностранцев в экстремизме.