Полицейские и таксисты обманывали участников СВО в Шереметьево

РИА Новости: Участников СВО в Шереметьево обманывала банда

Участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево обманывала банда, которая похищала у бойцов деньги и выставляла завышенные счета за такси. Об этом из материалов дела стало известно РИА Новости.

По данным агентства, наводку участникам банды давали полицейские, личности которых пока не установлены. К настоящему времени по решению суда арестовано 16 человек, включая главаря банды Алексея Кабочкина. Всего изучается 18 эпизодов преступлений.

Большинство обвинений связано с многократными превышениями счетов за такси: за поездку, которая стоила 2 тысячи рублей, у участника СВО могли забрать 90 тысяч. Денежные средства участники преступного сообщества принимали наличными или через банковский перевод. К тем, кто пытался отказаться от уплаты, применялась угроза физического воздействия.

В апреле в Следственном комитете (СК) России сообщили «Ленте.ру», что в Астрахани адвокат обманул участника СВО, требуя 500 тысяч рублей за помощь с получением выплаты за ранение. По такой же схеме адвокат обманул еще дного участника СВО на 300 тысяч рублей.