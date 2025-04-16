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20:36, 16 апреля 2025Силовые структуры

Адвокат обманул двух бойцов СВО и получил 800 тысяч рублей за помощь с выплатой за ранение

СК: Астраханский адвокат обманул 2 участников СВО на 800 тыс руб за выплаты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Астрахани адвокат обманул участника специальной военной операции (СВО), требуя 500 тысяч рублей за помощь с получением выплаты за ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении юриста возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, к адвокату филиала «Адвокатская контора Ленинского района Астрахани» обратился знакомый с просьбой проконсультировать по поводу полагающейся ему выплаты за полученное в ходе боевых действий ранение. Юрист, зная, что боец самостоятельно может получить компенсацию, заявил ему, что решил вопрос, за что получил 500 тысяч рублей.

По такой же схеме адвокат обманул другого участника СВО на 300 тысяч рублей.

13 апреля сообщалось, что Верховный суд России определил право на выплаты родителям участников СВО, которые уклонялись от их воспитания.

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