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12:49, 13 апреля 2025Россия

Верховный суд России определил право на выплаты родителям участников СВО

ВС РФ: Уклонявшийся от воспитания отец не получит выплату за гибель сына на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд России определил право на выплаты родителям участников специальной военной операции (СВО), которые уклонялись от их воспитания. Об этом сообщает ТАСС.

Высшая судебная инстанция страны рассмотрела гражданские дела Натальи Гейкиной и Татьяны Ларининой, потерявших сыновей при выполнении служебного долга. Они подали иски против бывших мужей с требованием лишить их права на компенсацию за отдавших свои жизни на СВО сыновей, так как они уклонялся от их воспитания и материально не поддерживали.

Нижестоящие инстанции отклонили иски женщин, признав за нерадивыми отцами право на выплату за сыновей, и тогда они обратились в Верховный суд, который отменил предыдущие решения и направил дела на пересмотр.

В своем определении суд указал, что воспитание детей является равной обязанностью обоих родителей, но при рассмотрении исков женщин судебные инстанции не исследовали, участвовали ли отцы в судьбе сыновей, заботились ли об их здоровье, оказывали ли моральную, физическую, духовную и материальную поддержку, обеспечивали возможность получения образования. Исходя из этих обстоятельств, выплата компенсаций ответчикам незаконна.

10 апреля сообщалось, что в Свердловской области чиновники отказали в выплате участнику специальной военной операции (СВО) на Украине за полученное на фронте ранение.

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