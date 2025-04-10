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18:42, 10 апреля 2025Россия

Чиновники отказались платить россиянину за полученное на СВО сквозное ранение

В Свердловской области чиновники отказали в выплате раненому участнику СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Свердловской области чиновники отказали в выплате участнику специальной военной операции (СВО) на Украине за полученное на фронте ранение. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным оборонного ведомства, в июле 2024 года россиянин при выполнении задач в зоне боевых действий получил сквозное осколочное ранение левой голени.

Чиновники отказались платить за ранение, поскольку мужчина не предоставил справку соответствующей формы о получении ранения. Выяснилось, что документ мужчине не выдавался, поскольку в медицинский госпиталь он так и не был госпитализирован.

После вмешательства прокуратуры удалось установить, что мужчина действительно был ранен в зоне СВО. В итоге суд обязал управление социальной политики назначить и перечислить военнослужащему денежную выплату в размере 150 тысяч рублей.

Ранее бойцу СВО из Нижнего Тагила отказали в выплате за ранение. К решению проблемы подключилась прокуратура, которая через суд доказала, что солдат сломал часть бедренной кости, находясь на фронте.

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