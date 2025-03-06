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10:45, 6 марта 2025Россия

Бойцу СВО со сломанной бедренной костью отказали в выплате за ранение

Ura.ru: Бойцу СВО из Нижнего Тагила отказали в выплате за ранение
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Бойцу специальной военной операции (СВО) из Нижнего Тагила Свердловской области отказали в выплате 150 тысяч рублей за ранение. По данным Ura.ru, военный не смог доказать факт перелома.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что солдат после прохождения лечения обратился в управление соцполитики за предоставлением денежных средств. Учреждение не согласилось предоставлять выплату, мотивируя это тем, что боец не относится к группе лиц, которым деньги положены.

К решению проблемы подключилась прокуратура, которая через суд доказала, что солдат сломал часть бедренной кости, находясь на фронте с декабря 2022 года по март 2023-го. Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал отказ в выплате незаконным и обязал ситуацию исправить.

Ранее сообщалось, что участника спецоперации из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат. В это время солдат продолжал нести службу на передовой.

ЖЗЛ
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