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11:43, 5 марта 2025Россия

Сражавшегося на передовой бойца СВО объявили самовольно оставившим часть и лишили выплат

Бойца СВО объявили оставившим часть и лишили выплат, когда он продолжал воевать
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участника специальной военной операции из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат. В это время солдат продолжал нести службу на передовой. О случившемся с ним военнослужащий рассказал депутату Госдумы Максиму Иванову, который опубликовал это в Telegram.

Мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны в сентябре 2022 года. Уже в ходе спецоперации солдату предложили перевестись в другую часть. Он отказался, оставшись в прежнем подразделении.

Летом 2024 года боец заметил, что ему перестали выплачивать «боевые» — выплаты за присутствие на передовой. Выяснилось, что по документам его все же перевели в другую часть, где объявили СОЧ.

После получения письма солдата депутат обратился в военную прокуратуру. Вскоре после этого перед бойцом закрыли долг, выплатив ему в полном объеме денежное довольствие. Статус СОЧ с него также сняли.

Ранее другой участник СВО остался без выплат из-за «микроскопической» ошибки при оформлении документов. По этой причине мужчина не мог получить положенные выплаты.

ЖЗЛ
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