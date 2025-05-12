Полиция арестовала более 20 человек по делу об обмане ветеранов СВО в аэропорту

По делу о краже денег у ветеранов СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

В аэропорту Шереметьево по делу об обмане ветеранов спецоперации (СВО) на Украине арестовали более 20 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Всего аресту подверглись 23 человека, среди которых есть и представители полиции. Их обвиняют, среди прочего, по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по статье 158 ("кража") и статье 159 УК РФ ("мошенничество"), арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — сообщил источник.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что в некоторых подразделениях армии числятся лица, которые не принимают участия в СВО, но имеют статус ветеранов боевых действий. По его словам, со временем в стране будет появляться все больше псевдоветеранов, не участвовавших в боях на Украине.