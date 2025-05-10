В Госдуме заявили о получении некоторыми статуса ветеранов СВО обманом

Бородай заявил, что некоторые получают статус ветерана СВО без участия в боях

Депутат Государственной Думы России Александр Бородай заявил, что в некоторых подразделениях армии числятся лица, которые не принимают участия в специальной военной операции (СВО). Слова политика приводит издание «ВФокусе Mail».

По мнению Бородая, скоро в стране будет появляться все больше «ветеранов», которые на самом деле не участвовали в сражениях на Украине и в рамках СВО. «Они просто получают удостоверение ветерана боевых действий, какую-то награду, лучше, конечно, государственную, то есть подписанную президентом. А настоящие ветераны не украшены валом наград», — сообщил депутат.

Бородай добавил, что определить настоящих героев спецоперации способны только те, «кто сам побывал на поле боя».

Ранее стало известно, что председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал свои слова о «лишних людях» на специальной военной операции.