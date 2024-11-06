Депутат ГД Бородай подтвердил подлинность записи разговора о лишних людях на СВО

Депутат Госдумы, председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай объяснил свои слова о «лишних людях» на специальной военной операции (СВО) и «покупке добровольцев как мясо» из опубликованного разговора.

Он подтвердил его подлинность, признался, что не отказывается от своих слов, но указал, что его слова были вырваны из контекста, а запись выложили в таком виде, чтобы дискредитировать его.

Бородай признал, что добровольцы идут на СВО из-за денег

Аудиозапись разговора с участием Бородая появилась в сети в сентябре. В ней он говорит о добровольцах, пошедших на СВО. Бородай называет их «живой силой, которая идет в расход» и «ландскнехтами», утверждая, что их задача — максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника.

Он заявляет, что они становятся военнослужащими из-за денег, указывая, что «на гражданке они денег вообще не имеют», тогда как на службе в зоне СВО могут получать в несколько раз больше. «За это их покупают как мясо», — добавляет Бородай.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Кроме того, по мнению депутата, в ряды добровольцев вступают те, кто представляет «не продуктивную часть населения», с высоким возрастом, невысоким социальным уровнем, со «старосоветским» мышлением и с высоким уровнем пассионарности.

«Раз лишние люди, значит, этими людьми можно рассчитаться в войне за то, чтобы просто вымотать противника максимальным образом. Собственно, даже тут нет ничего нечестного или подлого — с этими людьми расплачиваются», — заключил Бородай в аудиозаписи.

Депутат подтвердил сказанное, но заявил о подлости и желании создать компромат

В разговоре с RTVI Бородай пояснил, что разговор состоялся в 2023 году, когда шла речь о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он общался с тремя офицерами его бригады, у двоих из которых к тому моменту уже истек контракт. По его словам, это был не телефонный разговор, а запись частной беседы. Депутат подтвердил, что на записи его голос.

«Естественно, это запись подрезанная и кое-что вырвано из контекста, но все, что я говорил — я под этим абсолютно подписываюсь», — признался Бородай, заявив о неких людях, которые якобы пытаются создать на него компромат.

Все правда. Довольно жесткая, но правда Александр Бородай депутат Госдумы

Он указал, что «между своими не было принято скрывать, что на самом деле реально происходит», и подчеркнул, что как командир добровольческой бригады не вычеркивает себя из круга «лишних людей». «Действительно, мы — в некотором роде, второсортная пехота. С точки зрения любого серьезного военного начальника», — пояснил депутат.

При этом он отверг критику руководства, которую некоторые увидели в его словах. Человека, сделавшего и опубликовавшего запись, он назвал подлым, но не назвал его имени. «На жаргоне это называется снижение оперативно значимых возможностей субъекта путем его дискредитации», — высказался депутат.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Он также указал, что разговор изначально не был рассчитан на то, чтобы «пугать бедного российского обывателя».

Бородай предлагал повысить призывной возраст для одной категории мужчин

1 февраля Александр Бородай, а также депутаты Михаил Шеремет и Алексей Журавлев внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством.

Парламентарии полагали, что каждый гражданин России «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту». По их мнению, иностранцы зачастую уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только после этого получают российское гражданство.

Однако проект был отозван уже на следующий день. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел его непроработанным и требующим всестороннего обсуждения.