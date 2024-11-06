Депутат Госдумы, председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай объяснил свои слова о «лишних людях» на специальной военной операции (СВО) и «покупке добровольцев как мясо» из опубликованного разговора.
Он подтвердил его подлинность, признался, что не отказывается от своих слов, но указал, что его слова были вырваны из контекста, а запись выложили в таком виде, чтобы дискредитировать его.
Бородай признал, что добровольцы идут на СВО из-за денег
Аудиозапись разговора с участием Бородая появилась в сети в сентябре. В ней он говорит о добровольцах, пошедших на СВО. Бородай называет их «живой силой, которая идет в расход» и «ландскнехтами», утверждая, что их задача — максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника.
Он заявляет, что они становятся военнослужащими из-за денег, указывая, что «на гражданке они денег вообще не имеют», тогда как на службе в зоне СВО могут получать в несколько раз больше. «За это их покупают как мясо», — добавляет Бородай.
Кроме того, по мнению депутата, в ряды добровольцев вступают те, кто представляет «не продуктивную часть населения», с высоким возрастом, невысоким социальным уровнем, со «старосоветским» мышлением и с высоким уровнем пассионарности.
«Раз лишние люди, значит, этими людьми можно рассчитаться в войне за то, чтобы просто вымотать противника максимальным образом. Собственно, даже тут нет ничего нечестного или подлого — с этими людьми расплачиваются», — заключил Бородай в аудиозаписи.
Депутат подтвердил сказанное, но заявил о подлости и желании создать компромат
В разговоре с RTVI Бородай пояснил, что разговор состоялся в 2023 году, когда шла речь о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он общался с тремя офицерами его бригады, у двоих из которых к тому моменту уже истек контракт. По его словам, это был не телефонный разговор, а запись частной беседы. Депутат подтвердил, что на записи его голос.
«Естественно, это запись подрезанная и кое-что вырвано из контекста, но все, что я говорил — я под этим абсолютно подписываюсь», — признался Бородай, заявив о неких людях, которые якобы пытаются создать на него компромат.
Все правда. Довольно жесткая, но правда
Он указал, что «между своими не было принято скрывать, что на самом деле реально происходит», и подчеркнул, что как командир добровольческой бригады не вычеркивает себя из круга «лишних людей». «Действительно, мы — в некотором роде, второсортная пехота. С точки зрения любого серьезного военного начальника», — пояснил депутат.
При этом он отверг критику руководства, которую некоторые увидели в его словах. Человека, сделавшего и опубликовавшего запись, он назвал подлым, но не назвал его имени. «На жаргоне это называется снижение оперативно значимых возможностей субъекта путем его дискредитации», — высказался депутат.
Он также указал, что разговор изначально не был рассчитан на то, чтобы «пугать бедного российского обывателя».
Бородай предлагал повысить призывной возраст для одной категории мужчин
1 февраля Александр Бородай, а также депутаты Михаил Шеремет и Алексей Журавлев внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством.
Парламентарии полагали, что каждый гражданин России «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту». По их мнению, иностранцы зачастую уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только после этого получают российское гражданство.
Однако проект был отозван уже на следующий день. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел его непроработанным и требующим всестороннего обсуждения.