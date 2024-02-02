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19:19, 2 февраля 2024Россия

В России предложили повысить до 50 лет призывной возраст для одной категории мужчин. Идею раскритиковали и отложили

Из Госдумы отозвали законопроект о призывном возрасте для получивших гражданство

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Государственной Думы. По действующим нормам предельный призывной возраст для этой категории россиян составляет 30 лет.

Документ был внесен в нижнюю палату 1 февраля и отозван уже на следующий день. Авторами инициативы выступили трое депутатов — Александр Бородай, Михаил Шеремет и Алексеей Журавлев. По их мнению, иностранцы зачастую уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только после этого получают российское гражданство.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Парламентарии полагают, что каждый гражданин России «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту».

Володин счел законопроект непроработанным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отозвать данный законопроект. По его словам, этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения.

Прежде чем выносить в публичную плоскость такие темы, это необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу

Вячеслав Володинспикер Госдумы

После этого первый замглавы комитета нижней палаты парламента по обороне Алексей Журавлев сообщил, что авторы проекта отозвали свои подписи и документ будет проработан. Он заверил, что в него включат предложенные другими парламентариями поправки.

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«Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов», — объяснил Журавлев.

В России регулярно проходят облавы на военнообязанных мигрантов

В России сотрудники полиции регулярно проводятся рейды для постановки мигрантов на воинский учет. Так, в конце января в Челябинской области стражи правопорядка пришли на рынок в Сосновском районе и выдали мигрантам повестки в военкомат. Месяцем ранее в Челябинске мигрантам, вступившим в российское гражданство, раздали повестки прямо в местах торговли елками и пиротехникой.

В декабре в Санкт-Петербурге торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 выходцев из стран ближнего зарубежья совместили с вручением повесток. Мероприятие прошло в здании УМВД России по Калининскому району города. Присягнувшие на верность России граждане поклялись соблюдать Конституцию и другие законы страны, им выдали повестки о постановке на воинский учет.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Рязани мигрантам, получившим российское гражданство, раздали повестки на территории оптовой базы №5.

В ноябре повестки в военкомат получили около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни в Воронеже. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рождения, и устроили проверку документов прямо во время торжества.

В конце октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек, после чего всех отправили в военный комиссариат.

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      Варвара Кошечкина
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