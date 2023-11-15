В российском городе клиентам ресторана азербайджанской кухни вручили повестки

В Воронеже посетителям ресторана азербайджанской кухни вручили повестки

В Воронеже десяткам посетителей ресторана национальной кухни вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

Речь идет о кафе Форт, расположенном на Донбасской улице, говорится в сообщении на сайте телеканала. Заведение позиционирует себя как ресторан азербайджанской кухни.

Появившиеся в заведении силовики начали проверку документов у присутствующих. После нее повестки вручили около 50 участникам мероприятия. По словам собственного источника телеканала, речь идет об азербайджанцах.

Ранее в Челябинске мигрантам, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет, вручили повестки в военкомат прямо на городском рынке. Сотрудников военкомата сопровождали силовики. Тогда повестки получили семь человек.