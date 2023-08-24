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13:36, 24 августа 2023Россия

В российском городе мигрантам вручили повестки в военкомат на рынке

В Челябинске мигрантам, получившим гражданство России, вручили повестки на рынке

Кадр: Telegram-канал 31tv.ru

В Челябинске мигрантам, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет, вручили повестки в военкомат прямо на рынке. Об этом сообщил телеканал «31» в Telegram.

Сотрудники военных комиссариатов при поддержке ОМОН вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе города. Отмечается, что тех, кто уже получил их, но не явился по месту требования, увезли в военкомат.

Всего повестки получили семь человек, троих увезли для постановки на учет.

16 августа более 100 мигрантов принудительно доставили в военкоматы Санкт-Петербурга. До этого они не состояли на воинском учете.

По мнению члена Совета по правам человека при президенте Кирилла Кабанова, лишение мигрантов приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет и проходить службу в рядах Вооруженных сил может стать справедливой практикой.

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    Варвара Кошечкина
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