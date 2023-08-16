Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 16 августа 2023Россия

В России захотели лишать мигрантов гражданства из-за отказа служить в армии

Член СПЧ поддержал лишение приобретенного гражданства за отказ служить в ВС РФ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лишение мигрантов приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет и проходить службу в рядах Вооруженных сил (ВС) может стать справедливой практикой. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Кабанова, уклонение от прохождения службы по призыву мигрантами является отказом от выполнения обязательств, взятых на себя при вступлении в гражданство России.

«Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт и ты свободен», — приводит агентство слова правозащитника.

Он напомнил, что в России уже действует закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что более 100 мигрантов принудительно доставили в военкоматы Санкт-Петербурга. До этого они не состояли на воинском учете.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

    Стало известно об угрозе срыва перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Поймана совершившая 21 ограбление медведица-рецидивистка

    Аксенов рассказал о будущем крымских «ждунов» ВСУ

    В Нигере началась подготовка к военной интервенции

    Строительству загородных домов в России предрекли подорожание

    В Белоруссии собрались выпускать легкие гражданские самолеты вместе с Россией

    Дизайнер назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

    Вдову Градского во второй раз ограбили в Подмосковье

    Последствия боя ФСБ с украинскими диверсантами попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости