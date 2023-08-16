В России захотели лишать мигрантов гражданства из-за отказа служить в армии

Член СПЧ поддержал лишение приобретенного гражданства за отказ служить в ВС РФ

Лишение мигрантов приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет и проходить службу в рядах Вооруженных сил (ВС) может стать справедливой практикой. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Кабанова, уклонение от прохождения службы по призыву мигрантами является отказом от выполнения обязательств, взятых на себя при вступлении в гражданство России.

«Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт и ты свободен», — приводит агентство слова правозащитника.

Он напомнил, что в России уже действует закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что более 100 мигрантов принудительно доставили в военкоматы Санкт-Петербурга. До этого они не состояли на воинском учете.