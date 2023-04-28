Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 28 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из закона, лишать российского гражданства также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства, преступления террористической направленности, тех, кто был признан виновным в обороте наркотиков и психотропных веществ, а также тех, кого уличили в подделке документов.

