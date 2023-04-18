Госдума одобрила ряд поправок о лишении россиян гражданства

ГД одобрила поправки о лишении гражданства за призывы к экстремизму и дискредитацию армии

Госдума (ГД) одобрила ряд поправок к проекту закона «О гражданстве Российской Федерации», направленных на лишение россиян приобретенного гражданства. Об этом пишет РИА Новости.

Так, одна из поправок дополняет указанный в 24-й статье законопроекта список преступлений, за которые можно лишиться приобретенного гражданства: публичные призывы к экстремизму, вооруженный мятеж, а также покушение на жизнь государственного или общественного деятеля. Кроме того, в перечень предлагается добавить уголовные статьи о дискредитации российской армии и призывах к нарушению территориальной целостности страны.

Также планируется дополнить статью 22 законопроекта, в которой указаны основания для прекращения гражданства. В ней предлагается прописать возможность лишать приобретенного гражданства за действия, которые создают угрозу национальной безопасности России.

Проект закона был одобрен в первом чтении 5 апреля 2022 года. В случае принятия документа, лишать гражданства будет возможно за терроризм, оборот наркотиков и психотропных веществ, а также за подделку документов. Также россияне могут запустить эту процедуру добровольно.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства всех, кто не встает во время гимна России. «Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн», — заявил он.