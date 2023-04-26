Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии

Совфед одобрил закон «О гражданстве Российской Федерации», который в частности предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России и совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны. Об этом стало известно из трансляции заседания, которая ведется на сайте верхней палаты парламента.

Кроме того, приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа. При этом закон предусматривает сокращения числа требований при предоставлении российского гражданства для более чем 20 категорий лиц.

Полномочия президента России по определению лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства, согласно закону, также расширились. Так, по упрощенной схеме гражданство смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, которые являлись гражданами СССР, а также ветераны, за которых будет ходатайствовать орган власти, выдавший соответствующее удостоверение образца до 1 января 1992 года.

Помимо того, поправки к закону предлагают исключить требование о согласии второго родителя-иностранца при приеме в гражданство России ребенка, который был рожден в смешанном браке.

18 апреля Госдума одобрила ряд поправок, направленных на лишение россиян приобретенного гражданства. Проект закона был одобрен в первом чтении 5 апреля 2022 года.