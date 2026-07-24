iPhone Air подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone Air в России снизилась до 60 тысяч рублей

На российском рынке снова подешевел iPhone Air. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Как выяснили авторы портала, маркетплейсы в России начали продавать новый смартфон Apple в конце июля за 70-74 тысячи рублей. Еще дешевле девайс можно найти у мелких магазинов — там цена на iPhone Air обрушилась до 62-65 тысяч рублей. Для сравнения, в мае телефон оценивали в 70 тысяч рублей и дороже.

Журналисты назвали Air самым премиальным смартфоном Apple текущей линейки. У него дорогая полированная титановая рамка, рекордно тонкий корпус 5,6 миллиметра и прочное стекло Ceramic Shield второго поколения спереди и сзади.

Air имеет 6,5-дюймовый экран LTPO Super Retina XDR OLED, процессор A19 Pro, 12 гигабайт оперативной и минимум 265 гигабайт встроенной памяти. Телефон получил одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей и аккумулятор емкостью 3149 миллиампер-часов.

В середине июля стало известно, что на российском рынке подешевел флагманский iPhone 17 Pro. Аппарат стал доступен за 80 тысяч рублей, тогда как еще весной его оценивали в 90-95 тысяч рублей.