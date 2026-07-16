Флагманский iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro подешевел на российском рынке до 80 тысяч рублей

На российском рынке подешевел флагманский iPhone 17 Pro. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Топовый смартфон Apple, который появился осенью 2025 года, стал доступен в розничных магазинах и на маркетплейсах за 87-88 тысяч рублей. Для сравнения, еще весной аппарат оценивали в 95-90 тысяч рублей. В мелких торговых точках iPhone 17 Pro можно купить и за 80 тысяч рублей, однако авторы предупредили, что есть риски приобрести девайс у недобросовестного продавца.

«Купить iPhone 17 Pro сейчас может быть выгоднее, чем ждать релиза iPhone 18 Pro», — заявили журналисты портала. По их мнению, новый iPhone получит лишь обновленную основную камеру и немного уменьшенный вырез Dynamic Island. Также из-за кризиса памяти стоимость смартфонов Apple может ощутимо вырасти.

Модель iPhone 17 Pro имеет корпус из алюминия с системой охлаждения, 6,3-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц. Смартфон вышел с процессором A19 Pro, 12 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый и аккумулятором емкостью до 5000 миллиампер-часов.

В начале июля стало известно, что стоимость iPhone 17e в России снизилась до 50 тысяч рублей. На старте продаж компромиссный аппарат продавали за 65 тысяч рублей.