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14:40, 9 июля 2026Наука и техника

В России рекордно подешевел iPhone 17e

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 17e в России снизилась до 50 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На российском рынке снизилась стоимость самого доступного смартфона Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Аппарат, который вышел весной, можно купить в России за 50 тысяч рублей. По словам журналистов медиа, в федеральных сетях iPhone 17e стоит немного дороже — от 55 тысяч рублей. При этом редкие мелкие магазины продают устройство дешевле средней цены — здесь смартфон можно приобрести за 40-45 тысяч рублей.

В конце весны iPhone 17e стоил от 55 тысяч рублей, а на самом старте продаж — от 65 тысяч рублей. Новые цены на устройство назвали рекордно низкими. Для сравнения, в США аппарат доступен минимум за 599 долларов, или около 46 тысяч рублей.

Смартфон 17e получил корпус из стекла и алюминия, 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED и процессор A19. Телефон имеет 8 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти. Устройство вышло с одинарной камерой разрешением 48 мегапикселей и аккумулятором емкостью 4005 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 16 в России снизилась до 50 тысяч рублей. При этом в крупных магазинах и на маркетплейсах iPhone 16 стоит дороже 69 тысяч рублей.

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