iPhone 16 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16 в России снизилась до 50 тысяч рублей

Выпущенный в 2024 году базовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что в июле стоимость iPhone 16 в розничных магазинах снизилась до 53 тысяч рублей. У частных продавцов и в мелких торговых точках аппарат доступен еще дешевле — за 49 тысяч рублей. Авторы отдельно обратили внимание, что по цене ниже 50 тысяч рублей можно приобрести новый, не восстановленный телефон.

При этом в крупных магазинах и на маркетплейсах iPhone 16 стоит дороже 69 тысяч рублей. «Сейчас iPhone 16 является оптимальным выбором для тех, кому нужен одновременно актуальный и недорогой смартфон», — отметили журналисты Hi-Tech Mail.ru.

Смартфон iPhone 16 получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты до 60 герц. Девайс вышел с процессором Apple A18, 8 гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели устройства расположили двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей.

В конце июня стало известно, что стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке снова упала. Флагманский смартфон стал доступен за 90 тысяч рублей.