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Силовые структуры
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11:03, 24 июля 2026 (обновлено: 11:06, 24 июля 2026)Силовые структуры

Один из самых авторитетных кавказских воров в законе попался на вымогательстве

В Москве ГУУР задержал 65-летнего авторитетного вора в законе Торчика
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного как вор в законе Торчик. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, уроженец абхазского Сухума попался на вымогательстве 450 тысяч рублей в составе преступной группы. Торчик является одним из самых авторитетных кавказских воров в законе, его короновали еще в 1980 году.

Он вел свою деятельность в перестроечные годы, распространяя свое влияние как в центральных, так и других регионах СССР. В криминальных кругах абхаз снискал уважение за свою приверженность воровским традициям и скромности. Он жил в обычной небольшой квартире и не имеет больших накоплений и недвижимости.

За последние 20 лет Торчик около 10 лет провел в колониях, в общей сложности отсидев три срока.

Ранее МВД и ФСБ России раскрыли покушение в Москве на вора в законе Робинзона Арабули, известного в криминальном мире как Робинзон.

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