Один из самых авторитетных кавказских воров в законе попался на вымогательстве

В Москве ГУУР задержал 65-летнего авторитетного вора в законе Торчика

В Москве сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного как вор в законе Торчик. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, уроженец абхазского Сухума попался на вымогательстве 450 тысяч рублей в составе преступной группы. Торчик является одним из самых авторитетных кавказских воров в законе, его короновали еще в 1980 году.

Он вел свою деятельность в перестроечные годы, распространяя свое влияние как в центральных, так и других регионах СССР. В криминальных кругах абхаз снискал уважение за свою приверженность воровским традициям и скромности. Он жил в обычной небольшой квартире и не имеет больших накоплений и недвижимости.

За последние 20 лет Торчик около 10 лет провел в колониях, в общей сложности отсидев три срока.

Ранее МВД и ФСБ России раскрыли покушение в Москве на вора в законе Робинзона Арабули, известного в криминальном мире как Робинзон.