Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 17 июля 2026Силовые структуры

Экс-киллеры назвали организатора покушения на вора в законе Робинзона в Москве

МВД и ФСБ раскрыли покушение на вора в законе Робинзона в 2007 году в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

МВД и ФСБ России раскрыли покушение в Москве на вора в законе Робинзона Арабули, известного в криминальном мире как Робинзон. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным источника, за нападением на Арабули 31 января 2007 года стоял один из лидеров Люберецкой ОПГ Вячеслав Шестаков по прозвищу Слива. Об этом рассказали бывшие киллеры Шестакова ради возможности отправиться на СВО — они отбывали 25-летние сроки.

9 июля на основании показаний исполнителей Шестаков был объявлен в федеральный розыск. Ему вменяют организацию покушения на Арабули. Решается вопрос о заочном аресте.

Во время покушения Арабули получил ранение, вместе с ним пострадал его водитель. Оба были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Прикамье арестован криминальный авторитет и двое его сообщников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Популярный блогер описал корпоратив Дурова в бане в Дубае фразой «пришли лютые додики»
    Лавров заявил о принятии Россией предложения Трампа по Украине
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok