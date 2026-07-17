Экс-киллеры назвали организатора покушения на вора в законе Робинзона в Москве

МВД и ФСБ раскрыли покушение на вора в законе Робинзона в 2007 году в Москве

МВД и ФСБ России раскрыли покушение в Москве на вора в законе Робинзона Арабули, известного в криминальном мире как Робинзон. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным источника, за нападением на Арабули 31 января 2007 года стоял один из лидеров Люберецкой ОПГ Вячеслав Шестаков по прозвищу Слива. Об этом рассказали бывшие киллеры Шестакова ради возможности отправиться на СВО — они отбывали 25-летние сроки.

9 июля на основании показаний исполнителей Шестаков был объявлен в федеральный розыск. Ему вменяют организацию покушения на Арабули. Решается вопрос о заочном аресте.

Во время покушения Арабули получил ранение, вместе с ним пострадал его водитель. Оба были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Прикамье арестован криминальный авторитет и двое его сообщников.