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08:15, 10 июля 2026Силовые структуры

В российском регионе криминальный авторитет с гранатой попал в СИЗО

В Прикамье арестован криминальный авторитет и двое его сообщников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Прикамье арестован 43-летний криминальный авторитет и двое его сообщников. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Каждому предъявлены обвинения в зависимости от роли и степени участия по статьям 210.1 УК РФ, части 1 статьи 222 УК РФ, части 1 статьи 222.1 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 162 УК РФ и части 3 статьи 163 УК РФ.

По данным правоохранителей, 43-летний мужчина из Чайковского — фигурант семи уголовных дел. Он уличен в занятии высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье об убийстве, и освободился из колонии в 2021 году. При обыске у него нашли и изъяли гранату и обрез охотничьего ружья.

В 2022 году он получил статус «положенца» и зону влияния в родном городе. Он осуществлял контроль пополнения «общака», искал источники дохода, решал конфликты между преверженцами преступной идеологии и покровительствовал им.

Ранее сообщалось, что авторитету Сергею Стокозубу, известному в криминальных кругах как Самарский, продлили заключение под стражей.

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