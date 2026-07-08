Стало известно о воровских делах в СИЗО крестника главаря ОПГ Шишкана

Авторитета Самарского оставили в СИЗО еще на три месяца

Авторитету Сергею Стокозубу, известному в криминальных кругах как Самарский, продлили заключение под стражей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина проведет в СИЗО еще три месяца.

Во время заседания оперативник рассказал, что Стокозуб был коронован в 1997 году — в день рождения вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан. После этого Стокозуб стал координировать мелкие группировки, контролировать финансовые потоки и решать конфликты в Раменском преступном сообществе. Свидетель заявил, что авторитет руководит структурой и будучи в СИЗО — это ему удается через межкамерную связь и записки.

Стокозуба задержали в Подмосковье с двумя подельниками весной 2024 года. По версии следствия, он в феврале 2014 года вместе с подельниками угрозой применения насилия вымогал у гендиректора ООО «ЭлКом» два миллиона рублей и право пользования расчетным счетом юридического лица. Также сообщалось, что авторитет приходится крестником Шишканову.

