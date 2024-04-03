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17:03, 3 апреля 2024Силовые структуры

Крестник главаря ОПГ Шишкана вор в законе Стокозуб попался на вымогательстве

В Подмосковье силовики взяли вора в законе Сергея Стокозуба за вымогательство
СюжетВоры в законе:
Начало событий в новости В МВД рассказали о восьми работавших на главаря ОПГ Шишкана конвоирах
Сергей Стокозуб

Сергей Стокозуб. Кадр: «Прайм Крайм»

В подмосковном Раменском и Воскресенском районах прошла полицейская операция, по итогам которой был взят за вымогательство 53-летний вор в законе Сергей Стокозуб, известный в криминальной среде как Самарский, с двумя подельниками. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, неоднократно судимый авторитет приходится крестником главарю ОПГ Олегу Медведеву (Шишкан), которого сейчас судят за высшее положение в преступной иерархии и расправу над семьей раменского депутата.

Самарский был коронован в 1997 году на дне рождения Шишкана в награду за ликвидацию вора в законе Зеленого из Павловского Посада.

Последние 14 лет Стокозуб не попадался сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на бурную преступную деятельность, отмечает издание.

Ранее 3 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о восьми сотрудниках конвойного подразделения ГУ МВД России по Москве, уличенных в сотрудничестве с Шишканом. Двоих из них арестовали, в отношении шести проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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