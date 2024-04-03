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15:54, 3 апреля 2024Силовые структуры

В МВД рассказали о восьми работавших на главаря ОПГ Шишкана конвоирах

Волк: восемь конвоиров уличены в сотрудничестве с главарем ОПГ Шишканом
Начало событий в новости Конвоиры передали телефон главарю ОПГ Шишкану в прямой кишке его подручного

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Восемь сотрудников конвойного подразделения ГУ МВД России по Москве уличены в сотрудничестве с главарем ОПГ Олегом Медведевым, известном в преступном мире как Шишкан. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, противоправную деятельность нескольких сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых пресекли оперативники уголовного розыска и управления собственной безопасности МВД при взаимодействии с ФСБ и ФСИН. Двое из конвоиров арестованы, в отношении шести проводятся следственные действия.

Они подозреваются в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности, отметила Волк. Конвоиры выполняли просьбы арестованных членов ОПГ, помогали им связываться с сообщниками, находящимися на воле, с тем, чтобы оказывать давление на свидетелей.

Следователи предъявили обвинение начальнику конвоя Алексею Абакумову и полицейскому Ивану Александрову. По данным следствия, они при конвоировании Медведева в здании суда передали ему мобильные телефоны и сим-карты, замаскированные в пачках сигарет. Подручные главаря тайно перевозили устройства в прямой кишке, затем отдавали главарю, и он по ним вел телефонные разговоры в перерывах судебного заседания и давал указания о давлении на неугодных свидетелей по уголовному делу. Во время очередной перевозки телефон был обнаружен у члена ОПГ Лоретиса Виткаускаса.

В настоящее время Медведева судят в здании Московского городского суда. Он и 18 фигурантов обвиняются по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 210 («Создание преступного сообщества») УК РФ. По данным следствия, в 2012 году они расправились с раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи, чтоб захватить обширные земельные участки ее предприятия — племзавода «Раменское». Их тела нашли лишь летом 2019 года.

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      Любовь Ширижик
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