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11:06, 27 марта 2024Силовые структуры

Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Шишкану

Двое конвоиров передали главарю ОПГ Шишкану телефон, спрятанный в пачке сигарет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двух конвоиров задержали за помощь криминальному авторитету и главарю ОПГ Олегу Медведеву, известному в преступном мире как Шишкан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержанным предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. По данным управления собственной безопасности МВД, лейтенант и прапорщик, которые сопровождали Медведева при конвоировании из СИЗО в Мосгорсуд, сумели передать авторитетному арестанту телефон, спрятанный в пачке сигарет. Аппарат в разобранном виде и сим-карта были замаскированы, чтобы не привлекать внимание.

Также конвоиры разрешали Шишкану встречаться с подельниками.

Медведев обвиняется по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 210 («Создание преступного сообщества») УК РФ. Его и 18 фигурантов дела судят во 2-м Западном окружном военном суде, хотя среди них нет ни одного человека в погонах.

В начале 2023 года была набрана коллегия присяжных, а процесс, который в выездном режиме проходит в Мосгорсуде, закрыли, чтобы оградить их от давления.

По данным следствия, Медведев и его сообщники в 2012 году расправились с раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи, чтоб захватить обширные земельные участки ее предприятия — племзавода «Раменское». Их тела нашли лишь летом 2019 года, после чего правоохранительные органы пришли за участниками организованного преступного сообщества (ОПС) Медведева.

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      Любовь Ширижик
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